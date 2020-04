Giuseppe Conte in conferenza: «Nella fase 2 la curva potrà risalire, se ami l’Italia mantieni le distanze» (Di domenica 26 aprile 2020) Giuseppe Conte ha dato alcune indicazioni sulla fase 2 che inizierà il prossimo 4 maggio. Il presidente del Consiglio si è detto consapevole che in questa nuova fase la curva del contagio potrà rialzarsi e che, quindi, occorrerà essere più prudenti. Si rivolge direttamente ai cittadini, dando istruzioni sul distanziamento. Giuseppe Conte, il Contenuto della conferenza stampa «Se ami l’Italia, mantieni le distanze. Anche il governo dovrà vigilare affinché questa curva rimanga sotto controllo e non risalga e dovrà intervenire laddove la curva dovesse alzarsi. Abbiamo predisposto un meccanismo che ci permetterà di intervenire. Anche nei prossimi mesi ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi vorrebbero un allentamento delle misure. Possiamo agire anche negativamente, potremmo ricercare ... Leggi su giornalettismo LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA. Il Presidente del Consiglio : “Divieto di assembramenti - ci si potrà spostare in regione”

