Smog, Ispra: “calano emissioni delle auto, aumentano i PM10 da riscaldamenti” (Di sabato 25 aprile 2020) L’interruzione forzata delle attività produttive, la trasformazione (necessaria laddove possibile) in smart working dei lavori in sede e la sostanziale riduzione degli spostamenti degli italiani, daranno come effetto un probabile e sensibile abbassamento delle emissioni inquinanti a livello nazionale (si stima tra il 5% e il 7%), almeno per quanto riguarda il primo trimestre 2020. Per l’intero anno, invece, ci si aspetta il 2% di emissioni in meno, rispetto sempre ai livelli raggiunti nel 2019. Le stime riportate sono del National Inventory Report 2020 e dell’Informative Inventory Report 2020 dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale): nelle relazioni che l’Italia annualmente presenta come Paese aderente alla Convenzione sui cambiamenti climatici dell’Onu, viene evidenziato pure quanto riscontrato negli anni dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) L’interruzione forzataattività produttive, la trasformazione (necessaria laddove possibile) in smart working dei lavori in sede e la sostanziale riduzione degli spostamenti degli italiani, daranno come effetto un probabile e sensibile abbassamentoinquinanti a livello nazionale (si stima tra il 5% e il 7%), almeno per quanto riguarda il primo trimestre 2020. Per l’intero anno, invece, ci si aspetta il 2% diin meno, rispetto sempre ai livelli raggiunti nel 2019. Le stime riportate sono del National Inventory Report 2020 e dell’Informative Inventory Report 2020 dell’(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale): nelle relazioni che l’Italia annualmente presenta come Paese aderente alla Convenzione sui cambiamenti climatici dell’Onu, viene evidenziato pure quanto riscontrato negli anni dal ...

