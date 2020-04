Giocare a tennis in tempi di quarantena: ecco l’idea tutta italiana (Di venerdì 24 aprile 2020) Questa quarantena sta mettendo a dura prova gli italiani, e un po’ in generale le persone nel mondo. Tutti bene o male ci siamo ritrovati a dover fronteggiare il divieto di passeggiare, fare sport, uscire, andare al mare e così via. I più furbi però hanno provato a mettere in piedi delle idee più originali per cercare di sopperire alle giornate lunghe ed interminabili che bisogna affrontare giorno dopo giorno. Come il Giocare a tennis a distanza, con una ringhiera a fare da rete. L’idea Italia del Giocare a tennis a distanza Un video postato su Twitter ha messo in evidenza una furba idea per poter Giocare a tennis pure stando distanti. In questo file multimediale caricato sui sociali so vede una ragazza vestita in tenuta sportiva che impugna una racchetta e che si accinge a battere la palla. Ma dove finisce il colpo battuto? Seguendo con ... Leggi su nonsolo.tv Tennis - Matteo Berrettini : “In Florida riesco ad allenarmi - ma la voglia di giocare è immensa. Il ritorno in campo sarà complicato”

Tennis - US Open : “Possibile giocare a porte chiuse. Vedremo se ci saranno le condizioni”

Coronavirus Tennis/ Nadal : "Servirà tempo per tornare a giocare : ok a porte chiuse" (Di venerdì 24 aprile 2020) Questasta mettendo a dura prova gli italiani, e un po’ in generale le persone nel mondo. Tutti bene o male ci siamo ritrovati a dover fronteggiare il divieto di passeggiare, fare sport, uscire, andare al mare e così via. I più furbi però hanno provato a mettere in piedi delle idee più originali per cercare di sopperire alle giornate lunghe ed interminabili che bisogna affrontare giorno dopo giorno. Come ila distanza, con una ringhiera a fare da rete. L’idea Italia dela distanza Un video postato su Twitter ha messo in evidenza una furba idea per poterpure stando distanti. In questo file multimediale caricato sui sociali so vede una ragazza vestita in tenuta sportiva che impugna una racchetta e che si accinge a battere la palla. Ma dove finisce il colpo battuto? Seguendo con ...

Corriere : Djokovic No Vax: «No all’obbligo di vaccinarsi potrei non giocare più» - Infinity_999 : RT @opificioprugna: #Quarantena. Dopo aver visto il video delle ragazzine che giocano a tennis da un tetto all'altro, la Associazione Nazio… - opificioprugna : #Quarantena. Dopo aver visto il video delle ragazzine che giocano a tennis da un tetto all'altro, la Associazione N… - PlacidiPaola : @j_gufo Gufo, qui tutti maratoneti... 3 km sono tanti! Bravo??????ps: pensa a me che la prox settimana riprenderò a gi… - FedericoPostet : @hele_fr Ma nooooh ?? è che giusto l'altro giorno si è espresso riguardo al vaccino per 'sto virus...da 'Novak' a 'N… -

Ultime Notizie dalla rete : Giocare tennis Scavalcano i cancelli di un club per giocare a tennis: arrestati Tennis World Italia GB Olivero (Gazzetta): «Incaute le parole di Djokovic sui vaccini»

Visto che sei un appassionato di tennis, ti hanno sorpreso le parole di Novak Djokovic sul possibile obbligo di vaccinarsi per riprendere a giocare? Ipotesi che al serbo non piace per nulla e anzi ...

Campi del viale Mediterraneo, i maestri di tennis: a noi la gestione

La proposta ridarebbe soprattutto all’impianto la sua destinazione iniziale che era quella di avere una struttura dedicata esclusivamente al gioco del tennis». Ultimo aggiornamento: 16:09 © ...

Visto che sei un appassionato di tennis, ti hanno sorpreso le parole di Novak Djokovic sul possibile obbligo di vaccinarsi per riprendere a giocare? Ipotesi che al serbo non piace per nulla e anzi ...La proposta ridarebbe soprattutto all’impianto la sua destinazione iniziale che era quella di avere una struttura dedicata esclusivamente al gioco del tennis». Ultimo aggiornamento: 16:09 © ...