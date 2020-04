Coronavirus: seconda vittima Ama, muore autista 65enne (Di venerdì 24 aprile 2020) Operava a Rocca Cencia, come il capo morto ad inizio aprile Roma – seconda vittima del Coronavirus in Ama. A due settimane dalla scomparsa del 52enne Ezio Ciprari, capo operativo autisti nello stabilimento di Rocca Cencia. Il Covid 19 ha tolto la vita ad un autista di 65 anni, anche lui operativo a Rocca Cencia. “Anche l’autista, 65 anni, dopo più un mese di sofferenza, stamattina ha ceduto al maledetto Covid-19. Ancora un lutto insopportabile a Rocca Cencia- si legge sulla pagina Facebook Laboratorio Idee Lavoratori Ama- Ci lascia prematuramente il nostro amabile e simpatico autista che tutti chiamavamo ‘Chicco operativo’ per la sua dedizione e attaccamento al lavoro. Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia da parte di tutto lo stabilimento dove lui lavorava”. Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : nessun contagio per la seconda volta in 5 giorni a Hong Kong

