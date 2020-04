Collina | «Falli di mano? Conta l’immediatezza VAR più omogeneo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente della Commissione Arbitri della FIFA, Pierluigi, è intervenuto in diretta su Radio 24 Pierluigiha parlato delle novità proposte durante l’ultima riunione dell’IFAB: «Rispetto a prima, oggi ci sono delle commissioni formate da persone che di calcio ne sanno. Penso a una parte più tecnica, insieme a esperti, ex calciatori ed ex allenatori come Figo, Boban, Wenger. Quest’anno ci siamo focalizzati soprattutto sul rifinire i tanti cambiamenti introdotti nel 2019-2020, alla luce di quanto visto in questa metà o poco più di stagione. Mi riferisco per esempio al calcio di rinvio, che abbiamo prontamente adeguato, così come il tocco dida cui scaturisce un gol e o un assist». «Prima venivano punitidiassolutamente involontari, ora abbiamo codificato che la ...