Agrigento: in tasca eroina nonostante l’isolamento, arrestato (Di venerdì 24 aprile 2020) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – Sorpreso con eroina in tasca in pieno centro, nonostante l’isolamento. In manette un agrigentino 35enne. I Carabinieri di Agrigento, nel corso di uno dei numerosi servizi di pattuglia in centro città, hanno focalizzato la propria attenzione su un uomo tra i vicoli. In tutto il territorio della provincia e nel capoluogo in particolare, “sono ormai costanti e intensi i controlli dei Carabinieri in questo periodo di isolamento”, dicono i militari. Ad attirare l’attenzione dei militari, però, non sono solo i trasgressori delle norme che impongono di uscire solo per motivi di reale necessità, ma anche gli strani movimenti che in questo caso una pattuglia dell’Arma ha notato nei pressi della nota Piazza Ravanusella. Il quartiere già in passato è stato teatro delle importanti operazioni dei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 aprile 2020) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – Sorpreso coninin pieno centro,l’isolamento. In manette un agrigentino 35enne. I Carabinieri di, nel corso di uno dei numerosi servizi di pattuglia in centro città, hanno focalizzato la propria attenzione su un uomo tra i vicoli. In tutto il territorio della provincia e nel capoluogo in particolare, “sono ormai costanti e intensi i controlli dei Carabinieri in questo periodo di isolamento”, dicono i militari. Ad attirare l’attenzione dei militari, però, non sono solo i trasgressori delle norme che impongono di uscire solo per motivi di reale necessità, ma anche gli strani movimenti che in questo caso una pattuglia dell’Arma ha notato nei pressi della nota Piazza Ravanusella. Il quartiere già in passato è stato teatro delle importanti operazioni dei ...

