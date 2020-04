Virus | la spagnola

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quante volte ci sentiamo dire che bisogna avere memoria del passato per costruire il futuro, che si deve ricordare ciò che è stato per non commettere gli stessi errori… Belle parole, che poi, al momento della verità, vengono spesso dimenticate. Come sta avvenendo in questi mesi di pandemia: guardiamo tutti avanti, attendiamo che il “lockdown” … L'articolo, laproviene da Il Notiziario.