Un altro aiutone della BCE all’Italia

(Di giovedì 23 aprile 2020) La Banca Centrale Europea annuncia che il piano di acquisto titoli in vigore dal 2012 sarà modificato per farci entrare anche i titoli valutati junk da parte delle agenzie di rating. E a beneficiarne, visto che il problema prima era solo greco, adesso potrebbe esserne l’Italia, che attualmente si trova un gradino sotto la soglia per Moody’s e due gradini per Standard & Poor’s. UnBCE all’Italia Con l’emergenza COVID-19 e le catastrofiche previsioni sulla decrescita del PIL l’Italia rischiava di subire un declassamento immediato e finire fuori dalla partita degli acquisti. Adesso Francoforte, anticipando la decisione eventuale delle agenzie, fa scudo ai titoli italiani un giorno prima che arrivi l’annuncio di S&P che rischiava di penalizzarci. La decisione del Consiglio direttivo spazza via ogni preoccupazione: ...