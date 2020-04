Libri | sette classici da leggere subito se non lo hai fatto prima

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi è la giornata mondiale dedicata a un oggetto prezioso e ferito, che nonostante tutto continua a occupare un certo posto nelle nostre vite: il libro, i. Noi la celebriamo ricordando uno dei diritti fondamentali di ogni lettore: quello di non aver lettobelli, importanti, fondamentali. Un diritto è anche una libertà e un privilegio. Quando mi capita di parlare di un romanzo che ho amato con qualcuno che non lo ha ancora letto, provo sempre una forma di invidia per la possibilità di quell'incontro da fare, che per me è già nel passato. Ci vorrebbe una Lacuna Inc., come in Se mi lasci ti cancello, per poter dimenticare i(certi) e poterlidi nuovo. Non sappiamo ancora quanto dureranno il lockdown nazionale e quelli regionali, ma di una cosa possiamo essere certi: il tempo percontinuerà a non ...