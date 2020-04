L’epidemia cambia verso. Per la prima volta guariti e dimessi sono più dei nuovi malati. L’indice di contagiosità è sceso sotto a 1 (Di giovedì 23 aprile 2020) Per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza, il numero dei pazienti dimessi e guariti è superiore rispetto ai nuovi casi di contagio registrati nell’arco delle ultime 24 ore in Italia. E’ quanto emerge – confermando il trend in miglioramento da alcune settimane – dal nuovo aggiornamento sull’emergenza Coronavirus reso noto, questa sera, dal Dipartimento della Protezione civile. Il numero totale dei malati è pari a 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi: 2.267 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 117 pazienti sempre rispetto a mercoledì, 22.871 sono ricoverate con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 934 pazienti, mentre 81.710 malati, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare asintomatici o con ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - epidemiologo spiega cosa è cambiato dal 20 febbraio : “L’Italia sta decisamente meglio - sfortunatamente l’epidemia è esplosa durante il picco influenzale”

