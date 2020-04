Foggia apre le porte a un bomber per la A | “Idee chiare sul mercato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In un momento di grande indecisione in merito al proseguo della stagione, ad avere le ideesembra essere Pasquale. Il direttore sportivo del Benevento è intervenuto questo pomeriggio alla trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni del dirigente giallorosso. Ripresa – “La salute è la cosa più importante ma credo che il sistema dovrà ripartire. Non parlo solo di Serie A, parlo della B, della C e dei dilettanti. Abbiamo delle responsabilità, troppi soldi, sogni, famiglie e ragazzi. La cosa importante è la volontà di tutti e dobbiamo capire come salvare il sistema calcio. In questo momento è troppo importante l’interesse di tutti, di tutto il movimento rispetto a quello del singolo. Io ho una scuola ...