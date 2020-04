Elezioni Stati Uniti 2020, gli “endorsement” della settimana (Di giovedì 23 aprile 2020) Il pastore Albert Mohler, uno dei leader più influenti della Southern Baptist Convention, la più grande denominazione evangelica degli Stati Uniti, ha riferito durante un live streaming per “Ask Anything”, come riportato dalla pagina Facebook Elezioni USA 2020, che alle presidenziali di novembre voterà per Donald Trump. Un endorsement davvero inatteso per il presidente in carica, osteggiato e criticato fortemente da Mohler durante la campagna elettorale del 2016. Mohler ha dichiarato che non è che abbia cambiato più di tanto il suo giudizio su Trump, all’epoca pessimo, ma che si ritiene tutto sommato soddisfatto del suo operato di questi quattro anni, in particolar modo per l’approccio molto conservatore su temi cari al pastore, quali l’opposizione all’aborto. È stata gradita anche la nomina nel 2017 di Neil ... Leggi su italiasera LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Elezioni amministrative e referendum spostati in autunno

