Covid, le mascherine pagate dalla Regione Lazio (e non ancora arrivate) sono assicurate da un imputato in un processo di camorra

Riciclaggio mediante il rilascio di polizze fideiussorie dei "proventi economici di attività delittuosa" al fine "di agevolare il clan camorristico Pagnozzi". sono molto gravi le accuse mosse nel 2010 dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di Andrea Battaglia Monterisi, titolare della Seguros Dhi-Atlas, la compagnia di assicurazioni dominicana, con sede a Londra, che ha assicurato il 20 aprile scorso ben 14 milioni di acconto rilasciati dalla Regione Lazio alla Ecotech srl. La piccola società di Frascati, appena 10mila euro di capitale sociale, aveva ottenuto fra il 16 e il 20 aprile una commessa da 35,8 milioni di euro per la fornitura di 9,5 milioni di mascherine Ffp2, Ffp3 e chirurgiche, fin qui portando a termine la consegna di sole 2 milioni di "triplo strato", nonostante le scadenze non rispettate del 30 ...

Riciclaggio mediante il rilascio di polizze fideiussorie dei "proventi economici di attività delittuosa" al fine "di agevolare il clan camorristico Pagnozzi".molto gravi le accuse mosse nel 2010Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di Andrea Battaglia Monterisi, titolare della Seguros Dhi-Atlas, la compagnia di assicurazioni dominicana, con sede a Londra, che ha assicurato il 20 aprile scorso ben 14 milioni di acconto rilasciatialla Ecotech srl. La piccola società di Frascati, appena 10mila euro di capitale sociale, aveva ottenuto fra il 16 e il 20 aprile una commessa da 35,8 milioni di euro per la fornitura di 9,5 milioni diFfp2, Ffp3 e chirurgiche, fin qui portando a termine la consegna di sole 2 milioni di "triplo strato", nonostante le scadenze non rispettate del 30 ...

Zero contagi da coronavirus da inizio emergenza, una farmacia virtuosa che ha acquistato e regalato le mascherine (già distribuite) a tutti i residenti, e ora un test sierologico a tutta la ...

Il Belgio aggiorna le cifre dei morti e dei nuovi contagi da Coronavirus, portandole rispettivamente a 6.490 e 42.797 (908 in più nel corso dell'ultima giornata) mentre continua a scendere il numero d ...

