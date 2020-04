L’adolescenza in quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come più volte ho detto, e anche scritto, oltre a essere una giornalista, sono una mamma e una moglie, e non una di quelle “se ami qualcuno davvero lascialo libero, se torna sarà tuo per sempre”, sono una maniaca del controllo. Cioè in teoria predico l’allontanamento “figliesco” quando torneremo alla normalità, mando mail per sperimentare il quarto anno del liceo all’estero di Gabriele (il secondogenito), prendo informazioni per quando Donatella (la primogenita che studia lingue orientali alla Ca’Foscari a Venezia) dovrà passare sei mesi in Giappone, dall’altro ringrazio (segretamente) il Covid19 per aver rimandato la loro fuga. Certo è un’adolescenza fortunata, la loro, perché se è vero che sono costretti a casa, è anche vero che hanno a disposizione ogni genere di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come più volte ho detto, e anche scritto, oltre a essere una giornalista, sono una mamma e una moglie, e non una di quelle “se ami qualcuno davvero lascialo libero, se torna sarà tuo per sempre”, sono una maniaca del controllo. Cioè in teoria predico l’allontanamento “figliesco” quando torneremo alla normalità, mando mail per sperimentare il quarto anno del liceo all’estero di Gabriele (il secondogenito), prendo informazioni per quando Donatella (la primogenita che studia lingue orientali alla Ca’Foscari a Venezia) dovrà passare sei mesi in Giappone, dall’altro ringrazio (segretamente) il Covid19 per aver rimandato la loro fuga. Certo è un’adolescenza fortunata, la loro, perché se è vero che sono costretti a casa, è anche vero che hanno a disposizione ogni genere di ...

