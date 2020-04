Switch è quasi introvabile ma Nintendo si sta preparando ad aumentare la produzione (Di martedì 21 aprile 2020) Nintendo si sta preparando a incrementare la produzione di Switch nel tentativo di soddisfare l'enorme aumento della domanda di console visto negli ultimi mesi, che ha portato a una carenza di scorte e, in alcuni casi, a prezzi enormemente gonfiati.Si dice che la società stia lottando con questa carenza da febbraio, poiché le misure di distanziamento sociale introdotte in Cina e nel sud-est asiatico hanno iniziato a incidere sulla catena di approvvigionamento. Le carenze sono state esacerbate dall'aumento della domanda a seguito del lancio di Animal Crossing: New Horizons a marzo, e sono ulteriormente aumentate con le misure di allontanamento sociale prese per fronteggiare il Coronavirus, che hanno lasciato milioni di persone a casa in cerca di intrattenimento.Poiché le forniture al dettaglio hanno continuato a ridursi sempre di più, alcuni rivenditori hanno ... Leggi su eurogamer Nintendo Switch è quasi introvabile in tutto il mondo e i rivenditori raddoppiano il prezzo (Di martedì 21 aprile 2020)si staa incrementare ladinel tentativo di soddisfare l'enorme aumento della domanda di console visto negli ultimi mesi, che ha portato a una carenza di scorte e, in alcuni casi, a prezzi enormemente gonfiati.Si dice che la società stia lottando con questa carenza da febbraio, poiché le misure di distanziamento sociale introdotte in Cina e nel sud-est asiatico hanno iniziato a incidere sulla catena di approvvigionamento. Le carenze sono state esacerbate dall'aumento della domanda a seguito del lancio di Animal Crossing: New Horizons a marzo, e sono ulteriormente aumentate con le misure di allontanamento sociale prese per fronteggiare il Coronavirus, che hanno lasciato milioni di persone a casa in cerca di intrattenimento.Poiché le forniture al dettaglio hanno continuato a ridursi sempre di più, alcuni rivenditori hanno ...

Eurogamer_it : #Nintendo si sta preparando ad aumentare la produzione di #Switch per soddisfare l'enorme domanda. - covntd : mio padre: ma che ci fai con la switch MA SECONDO TE CHE CI FACCIO LA GUARDO TU CHE CI FAI CON I TEX DA 70€ CHE HA… - davez182 : Questa mattina ho sostituito la levetta analogica del Joycon destro dello Switch. Era la prima volta che facevo una… - hyunsungcore : ho chiesto a mamma se può comprarmi la switch + ac r mi ha detto . no perché ho quasi vent'anni e sono troppo grande per questa roba - gottonanya : Mi è finalmente arrivato il pagamento anche se con quasi un mese di ritardo e gUESS WHO SI COMPRA LA SWITCH CON ANIMAL CROSSING -