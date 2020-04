Giornata della Terra 2020: data ed eventi online per coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Giornata della Terra 2020: data ed eventi online per coronavirus Mercoledì 22 aprile 2020 si celebra la Giornata della Terra, che quest’anno sarà però decisamente particolare a causa dell’emergenza coronavirus e dei lockdown e delle misure restrittive imposte in un gran numero di Paesi nel mondo. Anche per questo motivo il 50° anniversario di questa festa sarà celebrato in maniera diversa, in modo virtuale, tramite eventi e iniziative online.Segui Termometro Politico su Google News Giornata della Terra 2020: il sito da seguire Non ci sarà mobilitazione fisica e su due gambe, insomma, ma ci sarà una maratona virtuale davanti ai display dei dispositivi che durerà tutto il giorno e il cui fine ultimo sarà quello di raccogliere iniziative e azioni in favore del pianeta in cui viviamo. “Il coronavirus ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. Sileri : “Sport amatoriale per 40 minuti”. Slittano le amministrative e la Giornata Mondiale della Gioventù – DIRETTA

Earth Day 2020 : il 22 aprile il 50esimo anniversario della giornata mondiale della Terra

