Toti, Zaia, De Luca e Emiliano: “Regionali a settembre, avremmo preferito luglio ma…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNel Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, è stato approvato un provvedimento che prevede lo slittamento del voto tra settembre e novembre e cancella la finestra di luglio, sulla quale erano state consultate, con esito positivo, molte delle Regioni che andranno al voto. “Spiace che il Governo abbia approvato un diverso Decreto senza alcun ulteriore confronto”. Così in una nota congiunta i governatori regionali Giovanni Toti, Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, in riferimento alla definizione dei termini per il voto alle elezioni regionali del 2020. “Ovviamente – si legge nel comunicato – aspetteremo di leggere il testo per esprimere un compiuto giudizio che vada oltre il metodo. Ribadiamo la necessità di garantire agli elettori l’inalienabile diritto a esprimersi nei tempi ... Leggi su anteprima24 Regionali - De Luca Toti e Zaia indicano al governo la data del 12 luglio

Coronavirus - Zaia : «Allentare subito alcune regole». Toti : «Niente ripresa con Regioni chiuse»

