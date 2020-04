Silverstone si propone con due Gp | “Organizzazione ed esperienza a disposizione della F1”

(Di lunedì 20 aprile 2020) Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito inglese, ha confermato la possibilità di far correre in due weekend consecutivi altrettanti Gp: "possiede una capacità organizzativa e disenza precedenti, la disponibilità c'è i lavori potrebbero iniziare subito". L'obiettivo è permettere di far disputare alla Formula 1 una stagione con almeno 19 Gran Premi in programma.

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone propone

Motorbox

Dunque, la disponibilità espressa da Silverstone di poter programmare due Gp invece di uno solo, in due fine settimana consecutivi – per permettere alla F1 di usufruire del più alto numero di corse – ...A Silverstone arrivavamo su una pista non studiata per drenare le quantità d’acqua ... E’ stato il direttore dell’autodromo (niek Oude Luttikhuis n.d.r.) a proporre a Charlie Whiting, proprio in quell ...