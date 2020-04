I 10 migliori mouse per Mac | guida all’acquisto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Se hai un Mac della Apple sicuramente hai bisogno di unadeguato, una periferica in grado di mantenere le prestazioni elevate di questo tipo di pc. Ovviamente c’è il puntatore ufficiale dell’azienda di Cupertino, ma non a tutti piace, infatti come sempre sono dispositivi basati sul concetto “prendere o lasciare”, quindi li ami o li odi. Fortunatamente sul mercato esiste un’ampia scelta di prodotti compatibili, perciò vediamo come scegliere quello giusto e quali sono iper Mac. Come scegliere il miglioreper Mac Decidere qualeacquistare per il Mac non è un’impresa semplice, infatti il cursore è un device veramente importante, soprattutto se devi trascorrere 8/10 ore al giorno di fronte al pc. Alcuni modelli sono specifici per il gaming, altri per il lavoro, con puntatori adatti alla ...