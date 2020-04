Coronavirus, Di Maio “Fallimento non e’ opzione, Ue cerchi riscatto” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia punta al miglior accordo possibile” in Europa, “non bisogna nemmeno pensare a un possibile fallimento”, perche’ “senza l’Italia l’Ue non ce la puo’ fare. Ora l’Europa ha una grande opportunita’”, quella di “segnare il proprio riscatto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato in diretta da Al Jazeera. A proposito della questione libica dice: “Oggi c’e’ una guerra per procura in Libia. Ci sono molte interferenze. L’obiettivo e’ arrivare a un cessate il fuoco, ma bisogna cessare ogni interferenza. Inoltre bisogna riattivare i pozzi di petrolio e lavorare a un processo che sia intralibico e inclusivo. Noi condanniamo ogni azione che preveda l’uso della forza in Libia.Non si puo’ risolvere una guerra ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Di Maio “Fallimento non e' opzione - Ue cerchi riscatto”

Coronavirus - Di Maio “Consenso per proposta italiana su vaccino”

Coronavirus - Di Maio “Consenso per proposta italiana su vaccino” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia punta al miglior accordo possibile” in Europa, “non bisogna nemmeno pensare a un possibile fallimento”, perche’ “senza l’Italia l’Ue non ce la puo’ fare. Ora l’Europa ha una grande opportunita’”, quella di “segnare il proprio riscatto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, intervistato in diretta da Al Jazeera. A proposito della questione libica dice: “Oggi c’e’ una guerra per procura in Libia. Ci sono molte interferenze. L’obiettivo e’ arrivare a un cessate il fuoco, ma bisogna cessare ogni interferenza. Inoltre bisogna riattivare i pozzi di petrolio e lavorare a un processo che sia intralibico e inclusivo. Noi condanniamo ogni azione che preveda l’uso della forza in Libia.Non si puo’ risolvere una guerra ...

fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - Linkiesta : Secondo il leader di @Piu_Europa, @bendellavedova, l'agenda del ministro degli Esteri «è portare l’Italia lontana d… - Linkiesta : Per assicurarsi una copertura mediatica all’altezza delle sue ambizioni, e per rivendicare il suo spazio di fronte… - imusumarra : Coronavirus, Di Maio: 'Lockdown in Italia sta dando... - CorriereCitta : Coronavirus, Di Maio “Fallimento non e’ opzione, Ue cerchi riscatto” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio: proposta italiana su vaccino riceve consensi askanews Economia di guerra / 2: ancora sulla centralità del lavoro e del necessario conflitto che l’accompagna

Questa pletora di ammortizzatori (Cigo, Cig, Naspi, Bonus autonomi, Reddito Gigino di Maio, contributi comunali) di cui alla fine non ci si capisce ... a partire dagli Stati Uniti i lavoratori di ...

Riaprono le fabbriche in Friuli: all'Abs misurazione della febbre prima di entrare - Tutti gli aggiornamenti

Ed è per questo che io e il Sindaco Fontanini, che come me è stato presidente della Regione - ha aggiunto - abbiamo deciso di far sentire la nostra voce al ministro degli Esteri Di Maio per quanto ...

Questa pletora di ammortizzatori (Cigo, Cig, Naspi, Bonus autonomi, Reddito Gigino di Maio, contributi comunali) di cui alla fine non ci si capisce ... a partire dagli Stati Uniti i lavoratori di ...Ed è per questo che io e il Sindaco Fontanini, che come me è stato presidente della Regione - ha aggiunto - abbiamo deciso di far sentire la nostra voce al ministro degli Esteri Di Maio per quanto ...