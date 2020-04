Pasquale Laricchia amaro su Barbara Alberti | ‘piedistallo’ e niente scuse

(Di sabato 18 aprile 2020)al vetriolo su: “Non mi ha mai chiesto scusa. Sta sul piedistallo”torna a parlare del Grande Fratello Vip 4, reality a cui ha partecipato di recente e in cui ha avuto momenti di tensione con. La scrittrice ha usato delle espressioni che non sono state ben … L'articolosu: ‘piedistallo’ eproviene da Gossip e Tv.

Pasquale Laricchia torna a parlare del Grande Fratello Vip 4, reality a cui ha partecipato di recente e in cui ha avuto momenti di tensione con Barbara Alberti. La scrittrice ha usato delle ...Come dimenticare i suoi allenamenti insieme a Pasquale Laricchia, in cui appariva evidentemente affannato tra un allenamento in cyclette, tra dolori alle gambe per lo sforzo fisico, e il sollevamento ...