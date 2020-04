Stazione Centrale, aggrediscono i poliziotti per sfuggire ai controlli anti-Covid (Di venerdì 17 aprile 2020) Due uomini di 24 e 30 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla Polizia di Ferroviaria alla Stazione Centrale di Napoli: i due hanno aggredito gli agenti nel tentativo di forzare il posto di blocco istituito nell'ambito dei controlli anti-Coronavirus all'interno dello scalo ferroviario partenopeo. Leggi su napoli.fanpage Aggressione a Brumotti in stazione Centrale a Milano

