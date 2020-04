Juan Luis spara a zero su Gemma: “Fuori è sola, ma in tv diventa aggressiva” (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante l’emergenza Coronavirus, non si fermano le registrazioni di Uomini e donne che presenteranno una nuova formula, in cui le protagoniste Gemma e Giovanna conosceranno i loro nuovi corteggiatori via web. Proprio a proposito di Gemma, in un’intervista a Meteoweek ha parlato il suo ex corteggiatore Juan Luis Ciano, che non ha usato giri di parole per descrivere la dama torinese. Juan Luis a cuore aperto: “Gemma diventa aggressiva” L’italo-venezuelano si è dichiarato deluso dalla sua sulla esperienza vissuta all’interno del dating show di Canale 5. In particolare ha voluto chiarire riguardo alla lite con Gemma che lo ha portato ad abbandonare il programma. “Posso dire, avendola conosciuta, che è una persona double face: fuori è in un modo e nella trasmissione in un altro” dichiara il dentista ... Leggi su thesocialpost Uomini e Donne - intervista a Juan Luis Ciano : “Gemma ha una doppia vita - vi racconto chi è davvero”

U&D - Juan Luis fuori controllo : «Mi hanno buttato fuori dalla trasmissione» - poi si apre sul grave lutto

Maria de Filippi - la verità : Ecco perchè Juan Luis è stato cacciato mentre gli altri sono rimasti. (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante l’emergenza Coronavirus, non si fermano le registrazioni di Uomini e donne che presenteranno una nuova formula, in cui le protagonistee Giovanna conosceranno i loro nuovi corteggiatori via web. Proprio a proposito di, in un’intervista a Meteoweek ha parlato il suo ex corteggiatoreCiano, che non ha usato giri di parole per descrivere la dama torinese.a cuore aperto: “aggressiva” L’italo-venezuelano si è dichiarato deluso dalla sua sulla esperienza vissuta all’interno del dating show di Canale 5. In particolare ha voluto chiarire riguardo alla lite conche lo ha portato ad abbandonare il programma. “Posso dire, avendola conosciuta, che è una persona double face: fuori è in un modo e nella trasmissione in un altro” dichiara il dentista ...

zazoomnews : Uomini e Donne intervista a Juan Luis Ciano: “Gemma ha una doppia vita vi racconto chi è davvero” - #Uomini #Donne… - zazoomblog : Uomini e Donne intervista a Juan Luis Ciano: “Gemma ha una doppia vita vi racconto chi è davvero” - #Uomini #Donne… - IperMario : Juan Luis Guerra - 'En el Cielo No Hay Hospital' <> - CSibilio : Ci ha lasciato per il Covid un grandissimo, *Luis Sepulveda* Un libro per tutti “_Un nome da torero”_ Come si chiam… - BarattoTwit : “La vita non è lavorare tutta la settimana e il sabato andare a fare la spesa” [Juan Luis Arsuaga] -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Luis Gemma Galgani, Juan Luis sbotta: “Era invaghita di un uomo più giovane e…” Velvet Gossip Juan Luis spara a zero su Gemma: “Fuori è sola, ma in tv diventa aggressiva”

Proprio a proposito di Gemma, in un’intervista a Meteoweek ha parlato il suo ex corteggiatore Juan Luis Ciano, che non ha usato giri di parole per descrivere la dama torinese. Juan Luis a cuore aperto ...

Gemma Galgani, Juan Luis sbotta: “Era invaghita di un uomo più giovane e…”

Juan Luis Ciano ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo la sua storia con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto. La conoscenza di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano all’interno dello ...

Proprio a proposito di Gemma, in un’intervista a Meteoweek ha parlato il suo ex corteggiatore Juan Luis Ciano, che non ha usato giri di parole per descrivere la dama torinese. Juan Luis a cuore aperto ...Juan Luis Ciano ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo la sua storia con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto. La conoscenza di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano all’interno dello ...