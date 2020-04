Briatore contro la task force di Colao | «Questi sono professori che non sanno un ca**o»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Flavioin un video sui social appare infuriatolatecnico-scientifica del governo. “Perché noi ancora oggi non abbiamo le mascherine? Siamo sicuri che non ci raccontino un sacco di balle? Come mai gli altri Paesi stanno riaprendo e noi ancora no? Perché mancano ancora i tamponi? In Italia chi governa? Conte? Mattarella?? Zingaretti?”.Gli strali dirivolti in particolarelache deve studiare i modi per affrontare la fase 2. “C’è un comitato dei 17 che ancora non ci dice come riaprire. Nel gruppo dei 17 dobbiamo metterci gli imprenditori.qui nonun ca…o. Noncome funziona un ristorante, non hanno mai sentito l’odore di un’officina.tuttima nonnulla. Qua bisogna far ripartire l’Italia, non solo le ...