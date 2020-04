Terremoto a Ischia: Paura per due scosse a distanza di poco tempo (Di giovedì 16 aprile 2020) Terremoto a Ischia. Si è appena verificato un Terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Lacco Ameno alle ore 16 e 59. poco dopo un’altra scossa 1.7. La INGV ha registrato un Terremoto di magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona: Lacco Ameno (NA) 16-04-2020 14:59:19 (UTC) 2 ore, 57 minuti fa 16-04-2020 16:59:19 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.75, 13.88 ad una profondità di 2 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime. La scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente anche a Casamicciola Terme, Forio, Ischia e Barano. Fortunatamente non si ... Leggi su 2anews Terremoto l'Aquila - Manfredi rischia processo per il crollo dei balconi delle case per gli sfollati (Di giovedì 16 aprile 2020). Si è appena verificato undi magnitudo 2.4 con epicentro a Lacco Ameno alle ore 16 e 59.dopo un’altra scossa 1.7. La INGV ha registrato undi magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona: Lacco Ameno (NA) 16-04-2020 14:59:19 (UTC) 2 ore, 57 minuti fa 16-04-2020 16:59:19 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.75, 13.88 ad una profondità di 2 km. Ilè stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime. La scossa diè stata avvertita distintamente anche a Casamicciola Terme, Forio,e Barano. Fortunatamente non si ...

fulvalag : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto Md 1.7 ore 15:19 IT del 16-04-2020, Ischia e costa Flegrea (Napoli) Prof=1Km #INGV_24273961 h… - paolochiariello : Scossa sull’isola d’Ischia. Poco più che strumentale ma molto in superficie e dunque un poco di paura l’ha generata - juornoit : Scossa sull’isola d’Ischia. Poco più che strumentale ma molto in superficie e dunque un poco di paura l’ha generata - GianDiMe : #Ischia Scossa #terremoto #Laccoameno - gadmeischia : Una lieve scossa di terremoti, Magnitudo 1.7 è stata registrata dai sismografi dell’INGV ad Ischia. A darne notizia… -