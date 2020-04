LUVE prosegue il programma di buy-back

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –rende noto che, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie, dal 6 al 10 aprile 2020, ha acquistato 2.916 azioni ordinarie, pari allo 0,0131% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto, ad un prezzo medio unitario di 10,5483 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 30.758,88 euro. La società, al 16 aprile, possiede complessivamente 15.474 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,0696% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto. A Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,00%. (Foto: © Luca Ponti 123RF)

