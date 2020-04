L'alito caldo dell'anticiclone africano: quasi 30°C su Sardegna e Sicilia (Di giovedì 16 aprile 2020) Alessandro Ferro Dopo la breve parentesi fredda, un nuovo anticiclone africano proteggerà l'Italia facendo schizzare su i termometri: punte vicine ai 30°C si registreranno sulle Isole Maggiori, fino a 25-26 gradi al Centro-Nord. Probabile maltempo all'inizio della settimana prossima L'anticiclone africano fa sul serio: da oggi e per tutto il week-end si farà sempre più intenso fino a far schizzare le temperature su valori oltre le medie del periodo. Addirittura, temperature massime vicine ai 30°C si registreranno nelle aree più interne di Sardegna e Sicilia. Meteo in miglioramento In questo momento, però, un po' di nuvolosità è presente soltanto sulle due Isole Maggiori: come mostrano le immagini del satellite, nubi africane collegate ad un po' di instabilità sulla Tunisia hanno invaso i cieli del basso ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 aprile 2020) Alessandro Ferro Dopo la breve parentesi fredda, un nuovoproteggerà l'Italia facendo schizzare su i termometri: punte vicine ai 30°C si registreranno sulle Isole Maggiori, fino a 25-26 gradi al Centro-Nord. Probabile maltempo all'inizioa settimana prossima L'fa sul serio: da oggi e per tutto il week-end si farà sempre più intenso fino a far schizzare le temperature su valori oltre le medie del periodo. Addirittura, temperature massime vicine ai 30°C si registreranno nelle aree più interne di. Meteo in miglioramento In questo momento, però, un po' di nuvolosità è presente soltanto sulle due Isole Maggiori: come mostrano le immagini del satellite, nubi africane collegate ad un po' di instabilità sulla Tunisia hanno invaso i cieli del basso ...

Si farà così sentire il classico alito più caldo africano specialmente al Sud e sulle due Isole Maggiori. Farà tuttavia ancora freddino la notte e nella prima parte della mattina al Nord e nelle valli

