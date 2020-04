Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati Covid è nato in natura (Di giovedì 16 aprile 2020) Dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno indagando sull’origine del Coronavirus e tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella – già confutata dagli scienziati – che sia nato in un laboratorio di Biosicurezza di Wuhan, in Cina, e che si sia diffuso a causa di un incidente. A riferirlo è la Cnn, che cita varie fonti a conoscenza del dossier le quali precisano però che è ancora presto per trarre conclusioni. Nella giornata di mercoledì il Washington Post aveva anticipato il tema, rilanciando la notizia che nel 2018, due anni prima dello scoppio della pandemia, diplomatici dell’ambasciata americana a Pechino visitarono diverse volte l’istituto di virologia di Wuhan (Wiv) e rimasero così preoccupati da mandare a Washington due dispacci (sensibili ma non classificati) ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Cnn : “Usa indagano ipotesi laboratorio di Wuhan”

