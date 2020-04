Addio Luis Sepúlveda | guerriero coraggioso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Non sono incline a perdermi nei vecchi dubbi che tormentarono e fecero riflettere gli antichi filosofi, né ad avvertirne altri se non quelli necessari ad avanzare sull’unica strada che sento possibile, la strada della scrittura, la barricata a cui sono arrivato quando tutte erano state ormai spazzate via, quando già pensavo che non ci fosse più posto per la resistenza. Da Guimarães Rosa ho imparato che ‘raccontare è resistere’ e su questa barricata della scrittura resisto alla mediocrità planetaria, la mostruosa proposta unica di esistenza e cultura che incombe sull’umanità alla svolta del millennio”. Resterà, sempre e per sempre, indelebile, la voce sicura, la scrittura forte, il coraggio salgariano di un combattente della vita e delle lettere:Sepúlveda, strappato alla vita, a ...