“Una vagina e un piccolo pene…”. Giacomo Urtis choc, l’intervento estremo: la soffiata sul chirurgo dei vip (Di mercoledì 15 aprile 2020) Due anni fa Giacomo Urtis si era sottoposto a un intervento chirurgico per rimodellare tutto il corpo. Il suo scatto a letto, ricoperto di bende, aveva fatto il giro del web e in tanti avevano ritenuto questa trasformazione una vera e propria esagerazione. “Che schifo, gonfiatevi e tiratevi quanto volete, da vecchio sarai una bambola di plastica”, “Che brutto esempio”, “Che tristezza di uomo”, “Vada a fare un intervento al cervello” e poi ancora “Che esagerazione. Tutti bombolotti senza espressione. W i segni del tempo che passa!”. ”Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. – aveva raccontato – Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo. È una tecnica medica nuova che arriva dal Sud ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Due anni fasi era sottoposto a un intervento chirurgico per rimodellare tutto il corpo. Il suo scatto a letto, ricoperto di bende, aveva fatto il giro del web e in tanti avevano ritenuto questa trasformazione una vera e propria esagerazione. “Che schifo, gonfiatevi e tiratevi quanto volete, da vecchio sarai una bambola di plastica”, “Che brutto esempio”, “Che tristezza di uomo”, “Vada a fare un intervento al cervello” e poi ancora “Che esagerazione. Tutti bombolotti senza espressione. W i segni del tempo che passa!”. ”Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. – aveva raccontato – Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo. È una tecnica medica nuova che arriva dal Sud ...

