Dottor Sorriso | «Aiutiamo i bambini in ospedale con la videochiamata»

Sorridere è terapeutico. Fa bene a tutti ma in modo particolare a chi in queste settimane è costretto a restare in ospedale, lontano dagli affetti, dalle abitudini quotidiane. Fa benissimo ai bambini, rimasti soli in molti casi, nelle loro stanze d'ospedale. Pensando a loro, Fondazione Dottor Sorriso, che da 25 anni rasserena la degenza ospedaliera dei pazienti pediatrici attraverso la Terapia del Sorriso, ha lanciato la campagna Non lasciamoli soli a sostegno del nuovo progetto Il sorriso chiama.

La Fondazione Dottor Sorriso resta accanto ai bambini in ospedale durante l’emergenza Coronavirus. I pazienti pediatrici potranno ricevere la Terapia del Sorriso a distanza, videochiamando i Dottori ...

