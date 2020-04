Del Piero | «L’Italia sta dando segnali di orgoglio e determinazione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Del, ex attaccante e capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5. Ecco le sue parole Alessandro Del, ex attaccante e capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5. Ecco le sue parole «Ci auguriamo di finire presto questo momento storico, disastroso per molti aspetti, ma che ad un certo punto dovrà finire e che dovrà vedere una rinascita. Quando sei fuori dall’Italia vedi tutto con un occhio diverso, nel bene e nel male. Il messaggio che staora al mondo è un messaggio fantastico di lotta in mezzo a una difficoltà enorme.e non mollare mai, è quello che ti rimane dentro in questo momento». Leggi su Calcionews24.com