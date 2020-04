L'esplosione del turpiloquio (Di domenica 12 aprile 2020) Testuale: “Ma che cazzo volete fa’?” Anzi: “Che cazzo stai a di’?”. In tempo di coronavirus interrogativi altrimenti volgarmente abissali, impropri agli occhi del galateo di Monsignor Della Casa, invettive di questo genere, assunsero addirittura un valore “civile”, ispirato al bene comune. Tra D’Annunzio e Pasolini, giusto per equamente distribuirli tra Destra fiammeggiante in armi e Sinistra mossa dalla coscienza e l’ottimismo della volontà gramsciani.La voce, appunto, che si oppone a chi rifiuti l’ordine minimo necessario, il senso di responsabilità, la consapevolezza dell’esistenza dell’Altro, perfino nell’ordinaria condominialità; sdegno pronunciato senza più misura non dal greve “caporale” citato dal principe de Curtis e neppure dalla solita ... Leggi su huffingtonpost Il drammatico video del crollo del ponte di Aulla : «C’è odore di gas - rischio esplosione - scappate» | VIDEO

