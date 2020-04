Gemma replica a Giorgio: “Mi ha deluso”. E svela una novità su U&D (Di sabato 11 aprile 2020) Le vicende amorose di Gemma Galgani continuano a tener banco anche adesso che Uomini & Donne è in pausa. La dama, infatti, è una delle protagoniste più apprezzate del programma di Maria De Filippi. In una intervista è tornata a parlare di Giorgio Manetti, suo ex corteggiatore, e ha raccontato come sta andando la sua ultima conoscenza. La storia tra Gemma e Giorgio ha tenuto incollati al piccolo schermo numerosi telespettatori, rimasti delusi quando i due si sono definitivamente lasciati in malo modo. Di recente, l’ex corteggiatore della dama torinese ha rilasciato dichiarazioni poco piacevoli, accusandola di non cercare veramente l’amore e di partecipare al programma di Maria De Filippi solo per ottenere visibilità. A Manetti, la Galgani ha replicato attraverso le pagine della rivista Uomini & Donne Magazine: Più che ferita, ... Leggi su dilei (Di sabato 11 aprile 2020) Le vicende amorose diGalgani continuano a tener banco anche adesso che Uomini & Donne è in pausa. La dama, infatti, è una delle protagoniste più apprezzate del programma di Maria De Filippi. In una intervista è tornata a parlare diManetti, suo ex corteggiatore, e ha raccontato come sta andando la sua ultima conoscenza. La storia traha tenuto incollati al piccolo schermo numerosi telespettatori, rimasti delusi quando i due si sono definitivamente lasciati in malo modo. Di recente, l’ex corteggiatore della dama torinese ha rilasciato dichiarazioni poco piacevoli, accusandola di non cercare veramente l’amore e di partecipare al programma di Maria De Filippi solo per ottenere visibilità. A Manetti, la Galgani hato attraverso le pagine della rivista Uomini & Donne Magazine: Più che ferita, ...

blogtivvu : Gemma Galgani replica al suo ex Giorgio Manetti che l'accusava di essere in televisione solamente per visibilità e… - blogtivvu : Gemma Galgani e Giorgio Manetti, replica e quarantena: “Senso di vuoto” #UominieDonne -