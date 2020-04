Daisy Ridley | la star di Star Wars sui social network: “Non sento il bisogno” (Di sabato 11 aprile 2020) Daisy Ridley, Star della nuova trilogia di Star Wars con il ruolo di Rey, ha parlato del motivo per cui ha disattivato tutti i suoi profili sui social network, rimanendo quindi distante dai suoi fan. Daisy Ridley non ama i social network. E anche per questo è impossibile trovare un suo profilo Instagram, Facebook e … L'articolo Daisy Ridley la Star di Star Wars sui social network: “Non sento il bisogno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Star Wars | Daisy Ridley svela la scena più divertente che ha girato (Di sabato 11 aprile 2020)della nuova trilogia dicon il ruolo di Rey, ha parlato del motivo per cui ha disattivato tutti i suoi profili sui, rimanendo quindi distante dai suoi fan.non ama i. E anche per questo è impossibile trovare un suo profilo Instagram, Facebook e … L'articololadisui: “Nonil bisogno” proviene da www.meteoweek.com.

StarWarsIT : Oggi celebriamo il compleanno di Daisy Ridley, trasmettete un messaggio attraverso la galassia per Rey. - Manuee_91 : @rizortina Mi aveva incuriosito il primo della nuova saga con Daisy Ridley. Ma non abbastanza XD - badtasteit : #DaisyRidley sulle critiche dei fan a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: 'Non è stato un gennaio piacevole'… - cinespression : New post: Daisy Ridley a proposito delle critiche a L’Ascesa di Skywalker e il ruolo dei social media… - cinematownit : Dopo che altri colleghi di casa #StarWars hanno criticato Ep. IX, #DaisyRidley rompe il silenzio commentando il suo… -