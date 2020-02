Tragedia negli Usa, morti sei bambini in un incendio (Di domenica 9 febbraio 2020) Grave incendio in Mississippi. Le fiamme, divampate in una casa, hanno ucciso una donna e i suoi sei figli. Salvo, invece, il marito. CLINTON (STATI UNITI) – Nella serata di sabato 8 febbraio 2020 un incendio è divampato in Mississippi. Secondo quanto riferito dai media locali, le fiamme hanno distrutto una casa con un bilancio tragico: sette morti. Le vittime sono la madre e i suoi sei figli. Salvo, invece, il marito della donna che è riuscito ad uscire in tempo. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ma non sembra essere in gravi condizioni. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti per cercare di capire i motivi di questo incendio. incendio negli Usa, sette i morti L’incendio è divampato in una villetta di legno a Clinton, nel Mississippi. Per la donna e i suoi sei figli non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a ... newsmondo

