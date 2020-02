Sanremo, sul podio in finale: Diodato, Gabbani e i Pinguini - (Di domenica 9 febbraio 2020) Giovanni Neve  Mara Venier scende le scale dell'Ariston scalza Dopo le polemiche i saluti a Cecchetto Piero Pelù "ruba" la borsetta a una signora galleryElodie sempre più sexy galleryAmadeus con la parrucca bionda galleryLe donne si prendono il FestivalSvelata la triade Diodato guida la classifica provvisoria con il brano "Fai rumore". Stasera si decide tutto Un inizio in grande stile per la serata finale del Festival di Sanremo che si apre con l'entrata in scena, dalla scalinata del teatro, della banda dell'Arma dei Carabinieri che ha suonato l'Inno di Mameli. "Un simbolo che unisce tutta l'Italia - è la presentazione di Amadeus - che quest'anno compie cent'anni dalla sua fondazione". Tutto il pubblico (molti dei presenti con la mano sul cuore) ha seguito la banda diretta dal maestro Massimo Martinelli cantando in ... ilgiornale

stanzaselvaggia : Siamo così presi da Sanremo che mio figlio è sceso a portare a spasso il cane. Dopo 5 minuti si apre la porta di ca… - ilpost : La versione del produttore della canzone di Morgan e Bugo, che dirigeva l’orchestra di Sanremo ieri sera, sul guaio… - ilpost : La cosa che volete vedere adesso è il video di cosa è successo sul canale di RaiPlay che traduce il Festival di San… -