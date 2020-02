Sanremo 2020, Diodato è il vincitore del Festival con la canzone Fai Rumore (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, Diodato è il vincitore della settantesima edizione del Festival Sanremo 2020 vincitore – Chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2020? A vincere è Diodato. Nel corso della finale della settantesima edizione in onda l’8 febbraio, dopo aver riascoltato i 24 Big in gara, sono stati annunciati i tre finalisti più votati: si tratta di Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Ma chi è Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020? Ecco la carriera e le canzoni. TUTTE LE NOTIZIE SU Sanremo Diodato Sanremo 2020 chi è, carriera e canzoni All’anagrafe Antonio Diodato ma conosciuto semplicemente come Diodato, il cantante è nato ad Aosta ma è di origini pugliesi. Tarantine, nello specifico, anche se è poi cresciuto a Roma. Il suo genere è il rock-pop e le sue influenze musicali – da lui stesso dichiarate – sono i Pink Floyd, Fabrizio De André, ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -