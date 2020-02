Live Inter-Milan 0-2: Ibra implacabile: su calcio ?d'angolo raddoppia (Di domenica 9 febbraio 2020) Si chiude col derby della Madonnina il programma della 23esima giornata di Serie A: a San Siro si incontrano infatti Inter e Milan, in un match fondamentale per entrambe le compagini in campo. I... ilmattino

Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: PRIMO TEMPO - INTER ?? MILAN 0-2 Un Milan perfetto chiude la prima frazione in vantaggio di due reti: il raddoppio porta… - NiccoColo : RT @Eurosport_IT: PRIMO TEMPO - INTER ?? MILAN 0-2 Un Milan perfetto chiude la prima frazione in vantaggio di due reti: il raddoppio porta… - jhstrrngl : RT @cmdotcom: #InterMilan, 0-2 al 45': prima #Rebic, poi #Ibrahimovic #DerbyMilano -