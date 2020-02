Coronavirus, un cittadino americano e uno giapponese sono morti a Wuhan (Di sabato 8 febbraio 2020) Il bilancio dei morti per Coronavirus si aggrava e nel frattempo arriva la conferma di un cittadino americano morto a Wuhan: si tratta della prima vittima americana. “Possiamo confermare che un cittadino americano di 60 anni, dichiarato positivo al Coronavirus, è morto in un ospedale di Wuhan, in Cina, il 6 febbraio“, ha detto una portavoce dell’ambasciata statunitense a Pechino. In Italia, invece, rimangono tre i casi confermati: la coppia di turisti cinesi e il ragazzo di 29 anni. Entrambi sono ricoverati allo Spallanzani di Roma. Coronavirus, americano morto a Wuhan Il ministero degli Esteri di Tokyo ha confermato la notizia del decesso di un connazionale nell’epicentro dell’epidemia del Coronavirus. Inoltre, sempre a Wuhan è morto anche un cittadino americano infettato nei giorni scorsi, come ha confermato l’ambasciata. Si tratterebbe di un uomo ... notizie

