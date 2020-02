Sospesi nel tempo di Peter Jackson diventerà una serie tv? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il film di Peter Jackson intitolato Sospesi nel tempo potrebbe diventare una serie tv prodotta da Charlize Theron. Sospesi nel tempo, il film di Peter Jackson, potrebbe diventare una serie tv grazie alla casa di produzione di proprietà del premio Oscar Charlize Theron, Denver and Delilah Productions. La notizia riportata dal sito Bloody Disgusting sostiene che il progetto è in fase di sviluppo da circa un anno e non sia ancora stato deciso se realizzarne un adattamento per il piccolo schermo o proporne una nuova versione cinematografica. Nel film Sospesi nel tempo, arrivato nelle sale nel 1996, il protagonista interpretato dall'attore Michael J. Fox era un investigatore di fenomeni paranormali che ha la capacità di vedere e interagire ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sospesi nel tempo di Peter Jackson diventerà una serie tv? - tiber_h : RT @valy_s: #Frecciarossa La procura di #Lodi ha iscritto nel registro degli indagati i 5 operai responsabili della manutenzione, già sosp… - enzo_sicilia : RT @valy_s: #Frecciarossa La procura di #Lodi ha iscritto nel registro degli indagati i 5 operai responsabili della manutenzione, già sosp… -