Roma, banco di prova per la difesa. Serve rialzare la testa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, il Bologna è un ottimo banco di prova per la difesa, chiamata a rialzare la testa dopo i 4 gol incassati contro il Sassuolo Mai, prima di sabato scorso, la Roma aveva subito 4 reti. Il Sassuolo ha minato determinate certezze che Paulo Fonseca e i suoi interpreti erano stati in grado di costruire durante i primi mesi di campionato. Smalling e Mancini, adesso, sono chiamati a rialzarsi. Il Bologna è un ottimo banco di prova per testare la tenuta mentale dei calciatori. I felsinei non avranno a disposizione Sansone e Santander, ma Orsolini e l’esperto Palacio rimangono due giocatori di grande pericolosità. Una prestazione convincente (ri)darebbe fiducia all’intero reparto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

voceditalia : #Roma, Fonseca:”In #Italia metro arbitrale non uguale” Domani sera all’Olimpico l’avversario sarà il Bologna, ma i… - GiusiSarcina : @LaRobiErre Esco ora dal Tribunale, ho chiesto al taxi la prima pizzeria di strada - che l’idea del frigo vuoto, o… - citizenworld__ : RT @dinamo_sassari: ? NOVITÀ ? ?? Dinamo Banco di Sardegna - @PallCantu ?? sabato 29 febbraio ? 20:30 ?? @Eurosport_IT 2 & Player ?? @Virtus… -