Quirinale: Mattarella riceve presidente Ucraina (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Oleksandrovy? Zelens’kyj. Era presente all’incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve presidente Ucraina CalcioWeb. calcioweb.eu

