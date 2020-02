Incidente mortale a Gavardo, spuntano le immagini delle “bevute” del conducente: “Camparotti gang” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo le immagini in diretta trasmesse dal suo profilo Instagram in seguito al tremendo impatto che è costato la vita al suo amico, dal social di A.M. - il 19enne che era alla guida dell'auto, ora accusato di omicidio stradale - spuntano le immagini delle "bevute" pomeridiane. Nelle "stories", poi cancellate, si vedono almeno tre cocktail, accompagnati dalle scritte: "Stiamo a livello" e "Camparotti Gang". A breve dovrebbero arrivare i risultati dell'alcol test. fanpage

Affaritaliani : Scambio in posizione scorretta Un errore nella manutenzione? - infoitinterno : Incidente mortale sulla Palermo Agrigento - - infoitinterno : Incidente mortale sulla SS121 a Misilmeri: un morto e 4 feriti nello scontro tra 4 auto -