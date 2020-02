eurojackpot estrazione oggi venerdì 7 febbraio | verifica numeri (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’euro Jackpot montepremi 90 milioni. Come di consuetudine ogni venerdì avviene l’estrazione dell’eurojackpot, pertanto anche oggi venerdì 7 febbraio. Ecco quali sono i numeri: Il gioco perché euro eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 115 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, … L'articolo eurojackpot estrazione oggi venerdì 7 febbraio verifica numeri proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Giochi24 : 1 10 39 45 51 #estrazione #millionday #5 #febbraio #mercoledi Era un rumore sinistro di cose che vanno in pezzi rom… - Giochi24 : 9 10 21 28 34 #estrazione #millionday #4 #febbraio #martedi odiare è come bere veleno sperando che un altro muoia… - Giochi24 : 5 9 18 35 46 #estrazione #millionday #3 #febbraio #lunedi La paura dipende dalla posta in gioco, dalla speranza ch… -