Come usare un telefono con schermo rotto e recuperare i dati (Di venerdì 7 febbraio 2020) La rottura dello schermo di un telefono è un inconveniente che, purtroppo, può capitare a tutti. Con un telefono dotato di schermo rotto potrebbe spaventare l’idea di perdere tutti i propri dati e di non leggi di più... chimerarevo

poliziadistato : A #Sanremo20 i consigli di @pfavino e #poliziapostale contro #cyberbullismo 'Invece di usare il cellulare contro qu… - miciobigio : RT @cristoperplesso: Quel mattino incontrai un eremita. -Maestro, ho deciso di vivere lontano dalla società perché mi sentivo come un pezzo… - Vecchi_Paolo : @diritto2punto0 Ma se @InnovazioneGov non è in grado di pubblicare informazioni su un suo blog e si ritrova ad usar… -