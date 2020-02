Turate, auto in fiamme in A9: code sull’autostrada dei laghi (Di giovedì 6 febbraio 2020) auto in fiamme lungo la A9 nei pressi di Turate. code e rallentamenti lungo l’autostrada dei laghi. L’incendio è scoppiato poco dopo le 8 di questa mattina. Da subito si sono verificati rallentamenti e code nei pressi di Turate. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo prima. Nessuno è rimasto ustionato dalle fiamme o intossicato dal fumo che si è sprigionato dall’auto. Il conducente è riuscito a scappare prima che le fiamme inghiottissero l’auto intera. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Turate, auto in fiamme in A9: code sull'autostrada dei laghi - -