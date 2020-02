Temporali, soprattutto questo siamo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “… E tu notte che resti: è questo il campo di tutti o è il mio? Cosa esiste lì?…”Temporali, soprattutto questo siamo, anime che si barcamenano dentro una striscia molto breve di tempo, Temporali molto più che temporanei, più rapidi, qualche volta tumultuosi, qualche volta siamo solo fulmini accennati che non toccano il suolo, nemmeno riusciamo a piovere, siamo nuvole grigie e alte, troppo, non concludiamo niente, il primo vento ci porta via.La domanda è cosa riusciamo a fare in questo breve passaggio, incidiamo non incidiamo ci lasciamo incidere. Sono più i segni che qualcun altro lascia su di noi che quelli che lasciamo. Restiamo giusto un po’, le cicatrici sono più belle di noi, più significative.I Temporali, però, quelli atmosferici, quando passano lasciano dei segni, fissano un ... huffingtonpost

