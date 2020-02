Rogo Thyssen: in carcere i 2 dirigenti tedeschi, 12 anni dopo la tragedia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 6 dicembre 2007 la morte di 7 operai nel Rogo che ha divorato una sezione delle acciaierie Thyssen di Torino. 12 anni dopo, finiscono in carcere i 2 manager tedeschi condannati in Italia e finora a piede libero in Germania. Dovranno scontare 5 anni di reclusione, pena rimodulata secondo l’ordinamento tedesco. Il tribunale di Hamm, riporta Spiegel, ha respinto il ricorso dopo che quello di Essen, nel 2019, aveva dichiarato esecutive le sentenze di condanna emesse in Italia (adeguandole al diritto locale). In cella i 2 top manager tedeschi 12 anni dopo il devastante incendio nello stabilimento torinese Thyssenkrupp costato la vita a 7 persone – 4 dalla condanna definitiva stabilita in Italia – sì al carcere in Germania per i dirigenti tedeschi della multinazionale dell’acciaio il cui ricorso è stato respinto dal tribunale superiore di Hamm. Nel 2019, quello di Essen aveva ... thesocialpost

