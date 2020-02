Non funziona l’app MyVodafone il 5 febbraio, tempi di ripristino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Se per più di qualche nostro lettore non funziona l'app MyVodafone proprio in questo mercoledì di oggi 5 febbraio niente panico. Il problema è diffuso e riguarda tutti, a prescindere dal modello di telefono in uso, con sistema operativo Android o anche con quello iOS per iPhone, purtroppo nulla cambia. I primi utenti che proprio quest'oggi hanno probvato ad utilizzare lo strumento, si sono subito accorti che l'app MyVodafone oggi non funziona a dovere. Provare per credere: al tentativo di lancio, la sua pagina iniziale va in continuo caricamento per minuti interi, senza che alcun contenuto utile appaia a schermo. A nulla serve aprire e chiudere l'app MyVodafone in questa prima parte di giornata e neppure provare a cancellare lo strumento per poi reinstallarlo da zero. Sono totalmente ininfluenti, pure come accennato, le versioni del sistema operativo dalle quali si prova ad ... optimaitalia

Rinaldi_euro : Brexit, Fassina: 'Dovrebbe essere una lezione e invece viene ancora spiegata in modo sbagliato. Il mercato unico eu… - petergomezblog : Prescrizione, l’ex magistrato Turone che scoprì gli elenchi P2: “In corso c’è scontro tra tifoserie. La riforma sco… - Linkiesta : #Salvini ha smesso di citofonare nelle case degli sconosciuti perché in #EmiliaRomagna la sua astuzia comunicativa… -